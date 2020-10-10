Названы возможные сроки отказа от СИЗ после вакцинации от COVID-19

Человек может отказаться от использования медицинской маски в том случае, если после получения им вакцины от коронавируса прошел определенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Отказаться от ношения средств индивидуальной защиты после вакцинации можно только спустя 21 день после того, как пациенту введут второй компонент препарата, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, медикам также необходимо определить уровень антител к COVID-19 в организме человека.

"Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", — подчеркнул эксперт.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются каждые 24 часа.