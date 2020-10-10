МО Азербайджана опубликовало видео с уничтожением бронетехники ВС Армении

Потери обеих сторон во вспыхнувшем 27 сентября армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе с каждым днем растут.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на которых запечатлены моменты уничтожения бронетехники ВС Армении. Видеозапись, судя по ракурсу, была сделана с беспилотного летательного аппарата. На кадрах можно увидеть, как ракеты точно поражают цели - военную технику Вооруженных сил Армении.