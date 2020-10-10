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9:11   10 Октября 2020
Армия

МО Азербайджана опубликовало видео с уничтожением бронетехники ВС Армении

МО Азербайджана опубликовало видео с уничтожением бронетехники ВС Армении

Потери обеих сторон во вспыхнувшем 27 сентября армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе с каждым днем растут.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на которых запечатлены моменты уничтожения бронетехники ВС Армении. Видеозапись, судя по ракурсу, была сделана с беспилотного летательного аппарата. На кадрах можно увидеть, как ракеты точно поражают цели - военную технику Вооруженных сил Армении.

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Автор: Яна Либерман
#нагорный карабах #минобороны азербайджана #вооруженные силы армении

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