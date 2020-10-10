Минобороны Азербайджана: вооруженные силы Армении обстреляли район НКР

Армия Армении нанесла ракетный удар по населенному пункту Гадрут в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает ТАСС.

Армянская сторона нанесла новый удар по территории Карабаха. Бои в Республике Арцах не прекращаются с утра 27 сентября.

"Противник с ходжалинского направления подвергает обстрелу из реактивных систем залпового огня Гадрут", — сообщили в азербайджанском ведомстве.

Представители МИД Армении и Азербайджана посетили Москву, где вместе с российскими коллегами провели переговоры относительно эскалации в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к решению прекратить боевые действия с 12 часов 10 октября, возобновить диалог, а также обменяться пленными и телами погибших.