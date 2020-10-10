8:04 10 Октября 2020Общество
Минтруд рассматривает варианты увеличения пенсионных выплат
Министерство труда и социального развития занялось проработкой всех потенциальных вариантов повышения суммы пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители Минтруда уточнили, что процессом рассмотрения возможных вариантов увеличения пенсионных выплат работающим пенсионерам занимаются "все заинтересованные стороны".
Накануне зампред партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев сообщил, что фракция уже направила Правительству России свои предложения по способам восстановления индексации пенсий работающих пенсионеров. Он отметил, что все предложенные варианты "Единая России"обсуждала с Пенсионным фондом РФ и Министерством труда.