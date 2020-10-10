Бывший депутат Рады Журавко допустил свержение Зеленского руками США

Больше половины читателей Nation News уверены в непоколебимости положения президента Украины Владимира Зеленского, так как его руководство выгодно США. По словам экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, свержение все же может произойти.

Редакция Nation News предложила своей аудитории поразмышлять о судьбе Зеленского, 14% участников уверены, что граждане Украины устали от политики президента, 19% считают уход главы государства с должности необходимым. Основная же масса (67%) полагает, что свергнуть Зеленского невозможно, так как ему покровительствуют США.

"Сложная ситуация сложилась сегодня на Украине во всех аспектах жизни: уничтоженная экономика и промышленность, война, пандемия коронавируса. Зеленский придерживается риторики экс-президента Петра Порошенко. Это, как внутренний фактор, который проявляется в поддержке нацизма и искоренении русского языка, так и внешний — агрессия в адрес России", — пояснил Журавко.

Государственный переворот с последующим свержением Зеленского возможен, если это понадобится Вашингтону, заверил депутат. Однако сейчас такой угрозы нет, так как действующий украинский лидер полностью устраивает Запад.