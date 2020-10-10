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7:06   10 Октября 2020
Общество

Мероприятия по случаю юбилея Московского парка Победы пройдут 10 октября

Мероприятия по случаю юбилея Московского парка Победы пройдут 10 октября

Московский парк Победы в Санкт-Петербурге отметит 75 юбилей. Мероприятия начнутся 10 октября в 10:00, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Праздничные мероприятия стартуют со службы в храме всех святых в земле Российской просиявших. Далее петербуржцы могут прийти в мемориальную зону парка, где пройдет возложение цветов к памятным знакам. Кроме того, власти города запланировали проведение акции "Вахта Памяти".

В 13:00 жителей Северной столицы ждет концерт на сцене у памятника Жукову. Также участники мероприятий смогут поучаствовать в шахматном турнире, велоквесте, легкоатлетическом пробеге.

Недавно в Московском парке Победы открылся после продолжительной реконструкции фонтан "Слава". Он не работал 11 лет, о чем напомнил губернатор города Александр Беглов.

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Автор: Юлия Яковлева
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