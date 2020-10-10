Экс-дипломат США Кавано оценил перспективность перемирия Еревана и Баку

Заключенные в Москве договоренности Армении и Азербайджана станут первым шагом к длительному перемирию в Карабахе. Об этом заявил бывший специальный представитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Каван, передает РИА Новости.

Экс-дипломат США считает, что прекращение огня в Нагорно-Карабахской Республике является очень важными и воодушевляющим шагом. По его мнению, несмотря на то, что это перемирие может иметь лишь условный характер, в дальнейшем оно позволит вести дискуссии о прекращении военных действий на постоянной основе.

"Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня", — отметил Каван.

Бывший специальный представитель США также надеется, что последующие переговоры Еревана и Баку будут сосредоточены не только на прекращении огня, но и на решении самого конфликта.