Член Палаты представителей Ливии: ПНС пытается выставить ЛНА агрессором

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в попытках в очередной раз выставить Ливийскую национальную армию (ЛНА) агрессором заявило о стягивании противником сил к западу страны, считают в Палате представителей Ливии, пишет Al-Marsad.

Член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Али Тикбали, комментируя заявление так называемого министра обороны ПНС Салаха ад-Дина Намруша об активизации сил ЛНА, отметил, что триполитанский режим руководствуется желанием сорвать все мирные договоренности для выхода Ливии из многолетнего кризиса. Таким образом, они пытаются спровоцировать ЛНА на агрессию.

Ливийский политик выказал уверенность в готовящейся провокации со стороны нелегитимного ПНС. По его словам, глава "Минобороны" ПНС недавно посетил Турцию. Там он, скорее всего, получил новые указания от Анкары по дальнейшему плану действий в североафриканском государстве. Турецкое правительство выполняет функцию распределителя ролей в ливийском конфликте, заключил Тикбали.

"Все триполитанские группировки ездят в Турцию получать приказы", — добавил член Палаты представителей Ливии.

Аналогичной позиции относительно заявления Намруша придерживается официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари. Он назвал утверждения ПНС голословными и безосновательными.