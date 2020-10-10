Российский дипломат призвал США продлить договор СНВ-3 без "затяжек"

Россия намерена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) без предварительных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление было озвучено первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским на заседании первого комитета Генассамблеи организации. По его словам, РФ проводит последовательный курс на сохранение мира. Она готова продлить договор без предусловий. Дипломат призвал США также сделать это без "искусственных затяжек".

"Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность", — заявил Полянский.

Недавно США призвали Россию и Китай немедленно начать переговоры о контроле над вооружениями. По их словам, Вашингтон способен защитить национальные интересы и предотвратить наращивание ядерного потенциала РФ и КНР.