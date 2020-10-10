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5:08   10 Октября 2020
Политика

ПНС намерено сорвать мирные соглашения и договоренности в Ливии

ПНС намерено сорвать мирные соглашения и договоренности в Ливии

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем мобилизуются и концентрируются в восточном направлении. О мотивах триполитанского режима в интервью ФАН рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Глава "Минобороны" ПНС Салах аль-Намруша ранее распорядился о приведении сил в военное положение вблизи города Сирт, где расположены позиции войск Ливийской национальной армии (ЛНА). Также он приказал вооруженным силам провести мероприятия, направленные на повышение боеготовности.

Историк в разговоре с журналистом Федерального агентства новостей прокомментировал действия ПНС. Он напомнил, что во время активных военных действий в Ливии силам триполитанского режима поддержку оказывала Турция. На фоне этого сложно предположить, что сторонам удастся договориться.

"Боевики ПНС действовали при поддержке турецких инструкторов, здесь сложно о чем-то договариваться", — отметил Кнутов.

Мотивом Анкары сейчас послужили намерения сорвать мирные соглашения, достигнутые с целью мирного урегулирования ливийского конфликта. Таким образом Турция хочет укрепить собственные позиции в североафриканском государстве, заключил собеседник издания.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #лна #пнс #мнение эксперта

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