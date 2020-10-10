Раненные в Карабахе российские корреспонденты вернулись на родину

Раненные в результате эскалации карабахского конфликта в Нагорном Карабахе российские корреспонденты накануне вернулись на родину. Спецрейсом летного отряда "Россия" пострадавших доставили в Москву, сообщает РИА Новости.

Журналисты во время перелета спали. Для более комфортной транспортировки свои места им уступили представители правительственной делегации, которые прибыли в столицу Армении в сопровождении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По прилете пострадавших госпитализировали в НМИЦ хирургии имени Вишневского для прохождения лечения.

Инцидент с участием отечественных корреспондентов произошел во время обстрела карабахских территорий вооруженными силами Азербайджана. Последние дважды ударили по собору Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенному в городе Шуши. В ходе боевых действий разные по степени тяжести увечья получили российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и их сопровождающий Грант Баладьян. Известно, что Котенок продолжает оставаться в тяжелом состоянии.