Сатановский предложил МИД РФ провести тотальный «разбор полетов»

Если мы хотим перестать век за веком наступать на одни и те же грабли, необходимо детально и подробно разобрать все важные этапы истории нашей страны.

С такой идеей выступил известный российский политолог Евгений Сатановский, изложив ее в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

«Вообще-то, оставив МИД заниматься тем, что у него, в русле официальной политики прекрасно получается, пора перетряхнуть старое белье. Какие войны мы и наши предки вели? — пишет политолог. — Какие брали города и как? Какие были восстания — и дома, и в тех странах, куда армию вводили, как шли и чем кончались? Без сантиментов. Чистая прагматика».

По словам Сатановского, необходимо детально разобрать, как, когда и с кем воевали, и чем эти войны закончились. Если лопухнулись, то – в чем? Если проиграли, то – почему? Если выиграли – за счет чего?

Какие спецоперации проводили – когда, где, против кого и с каким результатом? Какие силы при этом были задействованы, кого взяли в союзники, и кто как себя повел? Кто при этом был на стороне противника и как против нас сражался? Необходимо все разложить по полочкам, уверен Сатановский.

«Опять же, кадры. Какие были эффективны, какие нет и тоже за счет чего? Как на них сказываются интриги и подсиживания — опыт громаден. Как кто мешал: из высшего начальства, придворных, финансистов и купцов, имевших интересы у врага?, — перечисляет политолог. — Историю предательств, заговоров и вредительства — с прежних времен до наших дней, хотелось бы прочесть. Занятно будет. Особенно про современность».

Кроме того, нужно разобраться, за какие сроки территории, занятые и присоединенные к нашим границам, переводились из своего прошлого состояния в состояние, удобоваримое для страны? Какие возникали при этом проблемы и как они решались?

С какой скоростью во время распада страны от нее отваливались территории, под кого и как быстро они затем уходили, и как менялись, войдя в другие страны или альянсы? Всю эту информацию необходимо систематизировать.

«Кто, через какие механизмы и с какими результатами работает над нашей территорией и нашим населением сейчас? Какие лобби есть в стране — особенно из руководства, пофамильно, — продолжает развивать тему Сатановский. — Чтоб было ясно: этот вкалывает на турок, тот на иранцев, эти на американцев, европейцев (на кого конкретно) или на международные структуры».

По словам эксперта, необходимо разобраться, кого и куда мы – все такие открытые миру и присутствующие везде – допустили, и от чего отказались? Что мы еще можем себе позволить, а чего уже нет? Все это, считает Сатановский, необходимо понять без «трепологии» про новое мышление и новый мир. Конкретно и предметно – есть ли в стране стратегия?

«Имперское это? Угу. Нетолерантное? Точняк. Приведет нас черт знает куда? Может, конечно, и приведет. Только сто раз говорено: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Душа ясности просит… Занялся б этим кто? Так под надвигающуюся войну полезно будет…», — отмечает политолог.

В заключение Сатановский выражает мнение, что, если кто-нибудь и займется ответами на все эти вопросы, результаты не порадуют никого. Особенно, если произвести детальный и подробный «разбор полетов» по Февральской и Октябрьской революциям начала ХХ века. И особенно никому не понравятся результаты подробного разбора по распаду Советского Союза и постсоветским временам.

Но сделать это необходимо, уверен политолог. Тогда хотя бы появится шанс, что мы перестанем раз за разом наступать на одни и те же грабли.