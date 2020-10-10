Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда разрешили уехать из Миннесоты

Бывший полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сможет покинуть штат Миннесота после выплаты залога. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Согласно данным телекомпании, Шовин сможет покинуть штат еще до начала судебного процесса. Судья округа Хеннепин приняла соответствующее решение, поскольку бывшему полицейскому небезопасно находиться в Миннесоте. Его освобождение вызвало ряд протестов в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Покинуть Миннесоту Шовин сможет при соблюдении некоторых условий. Так, например, свой новый адрес проживания он должен будет сообщить местным правоохранительным органам. Также бывший полицейский будет обязан постоянно носить с собой заряженный мобильный телефон и находится в зоне доступа Сети. Кроме того, ему будет необходимо сдать свой паспорт.