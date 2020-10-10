МИД РФ: США должны отказаться от "соперничества великих держав"

США должны прекратить придерживаться концепции "соперничества великих держав" в своей политике. Такое мнение высказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, говорится на сайте ведомства.

Ермаков заявил, что российская сторона понимает свою ответственность за международную безопасность, региональную и глобальную стабильность.

"В отличие от США Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность", — говорится на сайте российского МИД.

Дипломат отметил, что Россия придерживается курса политико-дипломатических инициатив и выполняет меры по недопущению деградации ситуации в сфере стабильности и безопасности. Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству с США в сфере вооружений.