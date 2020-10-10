Специалист Сизов назвал схемы краж денег с одним номером банковской карты

Украсть деньги с банковской карты при наличии лишь ее номера практически невозможно, поэтому мошенники пытаются получить недостающие данные обманным путем. Об этом "Прайм" рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Списать деньги с карты можно при наличии ее номера, срока действия, реквизитов, CV-кода и кода из сообщения, которое приходит на телефон. Все эти данные злоумышленники либо пытаются подобрать, либо выяснить методами социальной инженерии.

"Широко распространены схемы звонков клиентам банка под видом службы безопасности, где клиентам сообщают о якобы проводимых переводах или взятых кредитах и о необходимости срочно перевести деньги на "безопасный" счет или продиктовать код отмены операции", — рассказал Сизов.

Мошенники всеми средствами пытаются войти к жертве в доверие и побудить ее выполнить определенные действия. Аферисты могут не только звонить на телефон, но и делать рассылки, а также вступать в личный разговор.