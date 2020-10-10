МИД РФ заявил о введении перемирия на территории НКР после переговоров

Армения и Азербайджан пришли к соглашению об объявлении перемирия на территории Нагорного Карабаха после трехсторонних переговоров в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Представители Баку и Еревана также согласились начать процесс обмена пленными и ранеными после окончательного наступления режима прекращения огня. Параметры установленного перемирия пока не согласованы.

Перемирие вступит в силу 10 октября с 12:00. Также стороны заверили о неизменности формата переговоров об урегулировании конфликта. Посредником выступит Минская группа ОБСЕ.