3:00 10 Октября 2020Политика
МИД РФ заявил о введении перемирия на территории НКР после переговоров
Армения и Азербайджан пришли к соглашению об объявлении перемирия на территории Нагорного Карабаха после трехсторонних переговоров в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Представители Баку и Еревана также согласились начать процесс обмена пленными и ранеными после окончательного наступления режима прекращения огня. Параметры установленного перемирия пока не согласованы.
Перемирие вступит в силу 10 октября с 12:00. Также стороны заверили о неизменности формата переговоров об урегулировании конфликта. Посредником выступит Минская группа ОБСЕ.