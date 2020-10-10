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2:51   10 Октября 2020
Политика

Переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве завершились

Переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве завершились

Переговоры глав министерств иностранных дел (МИД) России, Армении и Азербайджана в Москве по урегулированию конфликта в Нагорно-Карабахской-Республике завершились. Встреча продлилась более десяти часов.

Встреча по карабахскому конфликту началась в столице РФ в 16:30 по московскому времени. Представителем от России выступил Сергей Лавров, от Армении Зораб Мнацаканян, а от Азербайджана Джейхун Байрамов.

В течение всего времени, пока главы министерств иностранных дел вели переговоры, представители СМИ всех трех стран находились в пресс-центре Дома приемов МИД России. Все они ожидали окончания встречи и включения трансляции с оглашением итогов обсуждения.

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Автор: Борис Нестеров
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