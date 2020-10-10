Образцы крови трех сингапурцев использовали для лечения Трампа

Американская компания Regeneron использовала образцы крови вылечившихся от COVID-19 граждан Сингапура для создания препарата, который применили в лечении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Straits Times.

Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) одобрил запрос компании Regeneron, которая попросила предоставить образцы крови не более 20 выписанных пациентов без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. NCID поделилась материалами пяти человек.

"Regeneron в конечном итоге использовала три из пяти образцов пациентов из Сингапура в качестве отправной точки исследования, направленного на разработку антител", — отметило издание.

Дональд Трамп 2 октября получил положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию, после чего его госпитализировали в медицинский центр. Там президент провел всего три дня, не прекращая работу. Лечащий врач американского лидера допустил его до участия в публичных мероприятиях с 10 октября.