The American Conservative: Антироссийская паранойя только вредит США

Устойчивый американский миф о том, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп победил на выборах 2016 года, благодаря «сговору с Россией», опасен в первую очередь для самих США.

Об этом в материале для американского издания The American Conservative рассуждает старший научный сотрудник по вопросам безопасности Института Катона Тед Гален Карпентер.

Эксперт указывает на множество неоспоримых доказательств того, что политика нынешнего президента США по отношению к России является на удивление конфронтационной и враждебной. Однако, несмотря на это, миф о том, что Трамп – это «марионетка» президента РФ Владимира Путина, никак не умирает.

«Эта навязчивая паранойя привела к возрождению маккартизма в Соединенных Штатах. Она мешает провести столь необходимую переоценку внешней политики США», — пишет Карпентер.

Даже тот факт, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который на протяжении 2,5 лет расследовал историю со «сговором», но так и не нашел доказательств этому, не смог покончить с намеками на госизмену. В Штатах до сих пор периодически находятся журналисты и политики, которые начинают рассуждать о компромате на 45-го президента США, которым якобы владеет Кремль. Минувшим летом представитель Палаты представителей Нэнси Пэлоси, выступила с таким противоречивым заявлением:

«При Трампе все пути ведут к Путину. Я не знаю, что у русских есть на президента в политическом, личном или финансовом смысле», — цитирует ее слова автор материала.

Эту же мысль в сентябре 2020 года повторил журналист издания The Washington Post Тим Вейнер. Он обвинил президента США в том, что тот «пресмыкается» перед российским коллегой, меняет в угоду Кремлю внешнюю политику США и распространяет российскую информацию. При этом журналист добавил, что в Америке не понимают, почему Трамп делает все это, несмотря на расследование спецпрокурора Мюллера, работу комитета по разведке Конгресса и на угрозу импичмента.

«Мы не знаем, есть ли у Путина что-то на Трампа. Нам необходимо узнать ответы, и как можно скорее. Знание ответов может разбить наши сердца. Но незнание намного хуже. Незнание — это угроза функционированию демократии», — запугивал читателей Тим Вейнер.

Комментируя эти выпады против президента США в американских политических кругах и СМИ, Карпентер делает вывод, что их можно объяснить лишь выходящей за все разумные рамки ненавистью к Дональду Трампу. При чем эта ненависть, по словам автора, помножена на унаследованные со времен холодной войны «нерациональные подозрения» в адрес Москвы. Только этим можно объяснить живучесть мифов про связь Трампа с Кремлем, в которые так крепко верят многие американские медийные и политические «тяжеловесы».

Стремление противодействовать любым попыткам Трампа сделать в сторону России какие-то примирительные шаги достигло в США совершенно абсурдного и токсичного уровня.

Противники президента осудили даже совместное заявление Трампа и Путина в апреле 2020 года, приуроченное к годовщине встречи на Эльбе, когда советские и американские войска под конец Второй мировой войны сумели разделить войска нацистской Германии. Совместное заявление двух лидеров было сделано с целью подчеркнуть возможность наций преодолевать разногласия ради достижения общей цели. К тому же оно было сделано в условиях набирающей обороты эпидемии коронавируса, и президенты США и России обратили внимание на необходимость объединить усилия в борьбе с пандемией. Однако противники Трампа все равно осудили его, назвав совместное заявление шагом, «играющим на руку Путину».

Также негативно критики американского президента отреагировали на решение Трампа о выводе части военного контингента США из Германии. Этот шаг раскритиковали, несмотря даже на то, что выведенных из Германии американских военнослужащих планировалось перевести в Польшу – ближе к российским границам.

Карпентер напоминает, что однажды в США уже складывалась подобная ситуация, когда в эпоху сенатора Маккартни в стране на протяжении целого поколения подавлялись любые признаки инакомыслия. Влияние той эпохи пагубно сказалось на политике Штатов, особенно в том, что касалось Восточной Азии.

Вашингтон, ограничив себя строгими рамками, пытался заставить все мировое сообщество дистанцироваться от коммунистического Китая. А любые неблагоприятные ситуации в США американское руководство связывало с происками Москвы или Пекина.

«Результатом стала бесполезная, контрпродуктивная политика в отношении Китая, — напоминает Карпентер. — Закостенелое мышление и отсутствие обсуждений породили ужасную военную кампанию во Вьетнаме».

В заключение журналист отмечает, что сейчас Америка не может вновь позволить себе подобных глупостей. Если американцы продолжат клеймить всех, кто выступает за снижение градуса враждебности и напряженности, Америка не получит более разумной политики. Нельзя называть всех, выступающих за более миролюбивую внешнюю политику, называть «российскими агентами», марионетками и предателями, убежден Карпентер.

«Сохранение такого подхода усугубит опасное напряжение за границей и подорвет необходимое политическое обсуждение дома», — подчеркивает журналист.

Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп примет участие в президентских выборах 3 ноября. Баллотируясь, как и на прошлых выборах от Республиканской партии, Трамп надеется переизбраться на второй президентский срок. От Демократической партии США в выборах участвует бывший вице-президент Джо Байден.

Избирательная кампания в США проходит в сложных условиях неутихающих массовых протестов и беспорядков на расовой почве, а также набирающей обороты второй волны эпидемии коронавируса.