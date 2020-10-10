Трамп назвал новое вооружение США "мечтой" России и Китая

Соединенные Штаты имеют новые вооружения, которыми якобы не располагают другие государства. Об этом в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома уверен, что вооруженные силы США являются самыми мощными в мире. Этому, по его словам, должны завидовать Китай и Россия.

"У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас", — заявил американский лидер.

Аналогичные утверждения Трамп уже делал. Так, в середине мая этого года он рассказал о наличии в США "супер-пупер ракеты". Он уверен, что быстрее в мире аппарата нет.