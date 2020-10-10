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1:22   10 Октября 2020
Политика

Мисмари объяснил, чего хочет добиться ПНС своими провокациями

Мисмари объяснил, чего хочет добиться ПНС своими провокациями

Заявление министра обороны Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Салаха ад-Дина Намруша о том, что подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) выдвинулись на запад страны, является ложным, заявил представитель армии Ахмад Мисмари.

Официальный представитель ЛНА поделился своим мнением на странице в социальной сети Facebook. По его словам, армия строго придерживается режима прекращения боевых действий, которое было объявлено в Каире еще 8 июня.

Обвинения со стороны ПНС Ливии становятся попыткой ударить по мирному урегулированию конфликта. Кроме того, ПНС таким образом пытается побудить боевиков на провокации, передает Федеральное агентство новостей.

"Эти преступные элементы не желают прилагать позитивных усилий, которые приведут к разрешению ливийского кризиса и объединят ливийцев для борьбы с терроризмом", — добавил Мисмари.

Представитель ЛНА резюмировал, что армия всегда придерживалась мирного разрешения кризиса. Однако, если условия потребуют, то армия готова к борьбе.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #лна #пнс #мисмари #ливийский кризис

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