Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:37   10 Октября 2020
Политика

Депутат Рады призвал Зеленского приобрести российскую вакцину 

Депутат Рады призвал Зеленского приобрести российскую вакцину 

Лидер Украины должен приобрести для жителей страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура в эфире телеканала NewsOne.

Депутат заметил, что сейчас нужно подождать результатов использования препарата. Если вакцина докажет свою эффективность, то ее необходимо приобрести для безопасности украинских граждан.

"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", — заявил Качура.

Парламентарий предложил подойти к этому решению взвешенно. Он уверен, что Украина не должна рисковать здоровьем жителей страны и должна воспользоваться любой возможностью для того, чтобы победить инфекцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #вакцина #зеленский #каучура

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров