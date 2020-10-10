Депутат Рады призвал Зеленского приобрести российскую вакцину 

Лидер Украины должен приобрести для жителей страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура в эфире телеканала NewsOne.

Депутат заметил, что сейчас нужно подождать результатов использования препарата. Если вакцина докажет свою эффективность, то ее необходимо приобрести для безопасности украинских граждан.

"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", — заявил Качура.

Парламентарий предложил подойти к этому решению взвешенно. Он уверен, что Украина не должна рисковать здоровьем жителей страны и должна воспользоваться любой возможностью для того, чтобы победить инфекцию.