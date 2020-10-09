ЛНА назвала призыв к боеготовности ПНС попыткой объединить враждующие банды

Мобилизация сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обуславливается намерением триполитанского руководства объединить враждующие между собой бандформирования, пишет Almarsad со ссылкой на заявление Ливийской национальной армии (ЛНА).

Глава управления ЛНА по поддержанию морального духа Халид Махджуб в эксклюзивном интервью арабскому изданию Al-Ain News отреагировал на распоряжение министра обороны нелегитимного ПНС Салаха ад-Дина Намруша об активизации военных сил. Последний назвал "агрессию" ЛНА причиной мобилизации и повышения боеготовности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель ЛНА убежден, что действия триполитанского режима побуждены желанием увеличить боеспособность своих сил. Для этого они хотят объединить между собой враждующие формирования, однако руководству ПНС вряд ли удастся реализовать свои намерения, отметил Махджуб. По его словам, противник просто не способен урегулировать междоусобные конфликты.

Военный историк Юрий Кнутов назвал Турцию причастной к потенциальному возобновлению боевых действий между ЛНА и ПНС. Он уверен, что таким образом Анкара хочет сорвать все соглашения и договоренности, направленные на невоенное разрешение ливийского кризиса, передает ФАН.