Трамп объяснил причины своей "жесткости" на теледебатах с Байденом

Кандидат демократов на пост американского президента Джозеф Байден в ходе первых предвыборных теледебатов в Кливленде допускал неточности в своих высказываниях. Об этом в эфире The Rush Limbaugh Show заявил действующий лидер США Дональд Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что именно эти неточности и стали причиной, по которой он демонстрировал свою "жесткость" по отношению к Байдену во время теледебатов, передает ТАСС.

"Он говорил неправду по нескольким вопросам", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США назвал кандидата от Демократической партии "умственно неустойчивым", поскольку он неоднократно отходил от обсуждаемой темы и говорил "то об одном, то о другом".

"Но я не мог поступить таким образом, поскольку многие его слова были неверными — о военнослужащих, о социальном страховании, которое он не обеспечит", — добавил лидер США.

Также Трамп считает, что в ходе теледебатов их ведущий, журналист Крис Уоллес, "защищал" позицию Байдена.