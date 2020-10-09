Twitter ввел ограничения с целью пресечения попыток влияния на выборы США

Социальная сеть Twitter запретит своим пользователям провозглашать победу какого-либо кандидата до официального объявления. Об этом сообщили представители компании на своем сайте.

Руководство Twitter решило защитить процесс волеизъявления от нежелательного воздействия, которое может начаться на платформе социальной сети. Компания временно отключит функции ретвитов и лайков на публикациях пользователей, которые имеют более 100 тысяч фолловеров.

Твиты с неподтвержденной информацией будут помечаться специальным значком. Профили, которые будут оказывать негативное воздействие на голосование и подсчет результатов, будут удаляться из соцсети.