Беглов предложил жителям Петербурга выбрать музыку для поющих фонтанов

Жителям Санкт-Петербурга предложили выбрать музыку для "поющего" фонтана на площади Ленина. Соответствующий опрос у себя на странице "Вконтакте" опубликовал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава города отметил, в этом году фонтану исполнилось уже 15 лет. Его музыкальное сопровождение написал композитор Сергей Баневич. На 2021 год композицию хотят заменить чем-то другим, передает телеканал "Санкт-Петербург".

На выбор петербуржцам предоставили пять вариантов: джаз, песни про Петербург, композиции из кинофильмы, русские народные песни или классическая музыка. При этом жители Северной столицы также могут проголосовать за то, чтобы музыкальное сопровождение поющих фонтанов осталось прежним.

"Фонтан был построен 15 лет назад и в честь "юбиляра" предлагаю вам выбрать его музыкальное звучание для следующего сезона", — написал градоначальник.

За час в опросе приняли участие 710 человек. Преимущественное большинство (263 человека) проголосовали за то, чтобы фонтан "пел" классику. Наименее популярным оказался вариант с русскими народными песнями, его выбрали всего 14 человек.