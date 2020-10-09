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22:22   9 Октября 2020
Общество

Власти Петербурга продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Петербурга продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга продлили срок действия ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Их актуальность сохранится до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне назвал следующую неделю решающей относительно введения новых ограничений в столице. По его словам, число новых случаев заболевания достигло апрельских показателей, также зафиксирован прирост пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19.

Власти Северной столицы обращали внимание, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в городе пока не дает оснований для ужесточения мер. Однако петербуржцам все равно необходимо соблюдать все рекомендации правительства, в противном случае события будут происходить по потенциальному сценарию Москвы.

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Автор: Руслан Неглинный
#пандемия #ограничительные меры #коронавирус

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