Власти Петербурга продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга продлили срок действия ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции. Их актуальность сохранится до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне назвал следующую неделю решающей относительно введения новых ограничений в столице. По его словам, число новых случаев заболевания достигло апрельских показателей, также зафиксирован прирост пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19.

Власти Северной столицы обращали внимание, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в городе пока не дает оснований для ужесточения мер. Однако петербуржцам все равно необходимо соблюдать все рекомендации правительства, в противном случае события будут происходить по потенциальному сценарию Москвы.