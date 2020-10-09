Мощный взрыв топливного бака произошел в одном из районов Бейрута

Еще один район Бейрута содрогнулся от мощного взрыва, передает новостное агентство Sky News Arabia.

Инцидент произошел в районе Аль-Тарик Аль-Джадиде, говорится в сообщении. Известно, что причиной происшествия стал взорвавшийся топливный бак. Мощный взрыв выбил стекла в нескольких зданиях. В результате ЧП есть пострадавшие.

Взрыв резервуара с мазутом привел к обширному возгоранию. Известно, что на месте происшествия уже работает команда пожарных, которые пытаются ликвидировать пламя. Кроме того, проводится эвакуация жителей близлежащих домов силами волонтеров, а также военнослужащих армии Ливана.