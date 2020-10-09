21:43 9 Октября 2020Происшествия
Мощный взрыв топливного бака произошел в одном из районов Бейрута
Еще один район Бейрута содрогнулся от мощного взрыва, передает новостное агентство Sky News Arabia.
Инцидент произошел в районе Аль-Тарик Аль-Джадиде, говорится в сообщении. Известно, что причиной происшествия стал взорвавшийся топливный бак. Мощный взрыв выбил стекла в нескольких зданиях. В результате ЧП есть пострадавшие.
Взрыв резервуара с мазутом привел к обширному возгоранию. Известно, что на месте происшествия уже работает команда пожарных, которые пытаются ликвидировать пламя. Кроме того, проводится эвакуация жителей близлежащих домов силами волонтеров, а также военнослужащих армии Ливана.