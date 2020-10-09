Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:12   9 Октября 2020
Армия

Алиев объяснил присутствие F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Алиев объяснил присутствие F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Турецкие истребители F-16 находятся на территории Азербайджана по причине их участия в совместных военных учениях, передает заявление азербайджанского лидера Ильхама Алиева для CNN.

Самолеты из Турции прибыли в Азербайджан еще до того, как в Нагорном Карабахе произошло обострение ситуации, отметил глава государства. Он также уточнил, что F-16 не принимают участие в боевых действиях в приграничном районе.

"Они (F-16 ВВС Турции — прим. ред.) не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях", — заявил президент Азербайджана.

Совместные турецко-азербайджанские учения были проведены десять раз в течение 2019 года, однако в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа пришлось внести коррективы, из-за чего маневры проводились всего два раза, отметил Алиев. Он уточнил, что последние учения состоялись незадолго до того, как в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#турция #азербайджан #алиев #f-16

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров