Алиев объяснил присутствие F-16 ВВС Турции в Азербайджане

Турецкие истребители F-16 находятся на территории Азербайджана по причине их участия в совместных военных учениях, передает заявление азербайджанского лидера Ильхама Алиева для CNN.

Самолеты из Турции прибыли в Азербайджан еще до того, как в Нагорном Карабахе произошло обострение ситуации, отметил глава государства. Он также уточнил, что F-16 не принимают участие в боевых действиях в приграничном районе.

"Они (F-16 ВВС Турции — прим. ред.) не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях", — заявил президент Азербайджана.

Совместные турецко-азербайджанские учения были проведены десять раз в течение 2019 года, однако в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа пришлось внести коррективы, из-за чего маневры проводились всего два раза, отметил Алиев. Он уточнил, что последние учения состоялись незадолго до того, как в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения.