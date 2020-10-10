Погребинский рассказал, как решить пенсионную проблему Украины

Ситуация, когда соотношение работающих граждан и пенсионеров достигнет уровня 1 к 2 может настать на Украине не через 15 лет, о чем ранее предупредил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а гораздо раньше.

Об этом в своем Telegram-канале пишет киевский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее на текущей неделе глава украинского правительства Денис Шмыгаль, заявил, что через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии пенсионерам, так как на одного работающего налогоплательщика будет приходиться два пенсионера.

«В Украине будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно, — объяснил премьер. — Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика».

При этом он заверил, что власти Украины планируют уже в 2021 году запустить систему накопительных пенсий, чтобы работающие граждане могли сами обеспечить себе будущую пенсию.

Комментируя это выступление, Михаил Погребинский опубликовал совместный проект Telegram-канала «Михаил Погребинский» и Telegram-канала «ЭкономистUA», в котором изложены предложения выхода из сложившейся тяжелой ситуации.

«При всем нашем отношении к премьеру Шмыгалю, с этими его словами трудно не согласится. Уже сейчас на 11,3 миллионов пенсионеров в Украине приходится всего 7,3 миллиона официально работающих (данные Пенсионного фонда Украины на начало 2020г. и Госстата Украины на август текущего года)», — говорится в публикации.

Таким образом, если нынешние тенденции сохранятся, соотношение два пенсионера на одного работающего украинца будет достигнуто гораздо раньше, чем через 15 лет.

Для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону необходимо срочно предпринять ряд шагов.

Во-первых, необходимо в корне изменить существующую государственную политику. Для этого даже не нужно изобретать велосипед. Нужно лишь вернуть те выплаты и пособия на детей, которые выплачивались в стране до 2013 года, но в долларовом эквиваленте сумм.

«Нет средств? Изыскать любыми методами. В первую очередь, – антикоррупционными. Напомним, что все антикоррупционные органы Украины в I полугодии 2020 года внесли в бюджет страны, как результат своей работы, всего 48 тысяч гривен (!) и это при многомиллиардных затратах бюджета на их деятельность», — говорится в проекте.

Во-вторых, необходимо создать внятный и обоснованный план трансформации пенсионной системы страны. Авторы проекта предлагают отказаться от солидарной пенсионной системы. Однако отказ этот, по их мнению, необходимо провести постепенно, параллельно развивая Государственный пенсионный фона на внебюджетных источниках финансирования.

«Источники: 1. Эффективная частичная приватизация и доходы от предприятий построенных до 1991года, при значительном повышении качества управления этими предприятиями; 2. Честная рента от использования природных ресурсов; 3. Доходы Земельного банка, как распорядителя земли сельскохозяйственного назначения», — предлагают авторы проекта.

В заключение Погребинский отмечает, что пенсионной системе Украины просто не устоять, если не будут найдены новые, относительно самостоятельные источники финансирования.