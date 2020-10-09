Преподавательница вокала подозревается в совращении сына своего любовника

Преподавательница по вокалу из Ярославской области подозревается в совершении сексуальных действий с несовершеннолетним сыном народного артиста, пишет Лента.ру.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента с развращением малолетнего сына народного артиста в Ярославской области, в чем непосредственное участие приняла преподавательница по вокалу, сообщает Лента.ру.

Как удалось выяснить следствию, преподавательница вокала снимала с артистом квартиру, являясь его любовницей, и, когда к нему приехал погостить 12-летний сын, женщина совратила школьника. Подозреваемая созналась в содеянном, однако подчеркнула, что пошла на интимные отношения с мальчиком по просьбе его отца.

Артист отрицает причастность к совращению своего сына, уверяя, что не проживал с подозреваемой. Полиция задержала женщину, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.