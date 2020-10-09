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20:54   9 Октября 2020
Общество

Минздрав Подмосковья заявил о достаточном количестве препаратов от COVID-19

Минздрав Подмосковья заявил о достаточном количестве препаратов от COVID-19

Московской области хватает лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом телеканалу "360" сообщила глава регионального минздрава Светлана Стригункова.

Препарат на основе фавипиравира ранее можно было применять только для лечения граждан в условиях стационара. Минздрав РФ выпустил клинические рекомендации для приема лекарства амбулаторными пациентами. Лекарство является эффективным средством в борьбе с COVID-19, напомнила специалист.

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям следует придерживаться режима самоизоляции.

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Автор: Ирина Большунова
#подмосковье #минздрав #коронавирус

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