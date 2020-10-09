Переговоры по Нагорному Карабаху длятся уже более четырех часов

Переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе, где принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и его коллеги из Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов длятся уже более четырех часов, передает РИА Новости.

Стороны заняли места за круглым столом, в зале также присутствуют делегации из Баку и Еревана. Практически одновременно с началом трехсторонних консультаций в российской столице, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, где сообщил, что статус-кво в Карабахе больше не существует. Глава государства также отметил, что переговоры в Москве должны прояснить много вопросов и определить базовые принципы разрешения конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее призвал участников нагорнокарабахского конфликта прекратить военные действия, чтобы провести обмен пленными и телам погибших.