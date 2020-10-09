Авиаэксперт Дрозденко: РФ выигрывает битву "самолетов Судного дня" у США

Россия выигрывает у США гонку в сфере "самолетов Судного дня", заявил заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в комментарии для "ПолитРоссия".

Подобные самолеты имеются у двух государств с ядерным вооружением - России и США. Эксперт подчеркнул, что американцы создали "самолет Судного дня" E-4B еще в 1970-х годах. Наше же государство выпустило подобную крылатую машину несколько позже, однако сейчас РФ располагает несколькими вариантами такой техники, в отличие от США.

ВКС РФ имеет четыре подобных самолета, защищенных от последствий ядерного взрыва и оборудованных всей необходимой электроникой. Одной из самых современных крылатых машин такого класса является Ил-96-300. Он имеет немного более скромные характеристики, нежели его американский конкурент, однако по вместимости салона ему нет равных, отметил Дрозденко.

Постоянные модернизации "самолетов Судного дня" также является одним из преимуществ российских образцов, а перспективный самолет, создающийся на базе новейшего Ил-96-400, обойдет по многим параметрам американского конкурента, подчеркнул эксперт.