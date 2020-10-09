Политолог объяснил, кому на Украине выгодно убрать руководство "Нафтогаза"

Против главы украинского "Нафтогаза" заведено уголовное дело. Причем неизвестно, кто именно обвиняет руководство компании, однако несколько причин уже названы экспертами.

Подобные обвинения явно имеют политический характер, как рассказал политолог Богдан Безпалько ФБА "Экономика сегодня". Конкретные фигуранты дела не называются, но глава "Нафтогаза" Андрей Коболев явно в нем фигурирует. Компания получает обвинения далеко не в первый раз, и это является хорошим способом давления, считает политолог.

"Это, как правило, либо попытки внутриполитической борьбы, либо столкновения олигархических интересов", — подытожил он.

Специалисты ждут детализации обвинений, после которой уже можно будет делать более конкретные выводы. Однако они сходятся во мнении, что хоть "Нафтогаз" — предприятие убыточное, аналогов на Украине ему не существует, поэтому желающих завладеть компанией довольно много. Не исключается, что глава компании не покидает свой пост в связи с поддержкой из Соединенных Штатов.