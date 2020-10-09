Севмаш отчитался о внедрении новейших технологий производства субмарин в РФ

Входящий состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Севмаш готовится к внедрению блочно-модульной технологии создания атомных подводных лодок. Субмарины начнут собирать из крупных блоков, оснащенных необходимым оборудованием.

Сейчас проект по внедрению блочно-модульного метода обсуждается в профильных ведомствах. В перспективе Севмаш может стать первым предприятием, где будет применена эта уникальная технология.

Как отмечает руководитель проекта Александр Спиридонов, в 2016 году под руководством генерального директора Севмаша Михаила Будниченко были начаты инициативные проработки новой технологии строительства АПЛ.

«Была создана рабочая группа с участием проектантов подводных кораблей. В рамках ОСК открыли проект по созданию блочно-модульного метода и переходу к строительству лодок нового поколения с применением этой технологии», — рассказал он.

На производстве в настоящее время применяют модульно-агрегатный метод, который внедрен в период строительства АПЛ третьего поколения. Готовые, но не прошедшие испытания блок-секции будущей АПЛ поступают на стапель из корпусно-сварочного производства, далее из них формируются блоки, которые потом проходят этап гидравлических испытаний. После его окончания секции вновь разъединяют. Технология удлиняет период строительства корабля.

Блочно-модульный метод сократит не только стапельный период, но и затраты благодаря переносу колоссального объема работ со стапеля в специализированные цеха.

На производстве для внедрения нового метода строительства кораблей создается новая инфраструктура, модернизируются производственные мощности. Также предстоит выстроить новую логистику поставок оборудования и услуг.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность 440 километров. Ракета поразила мишень в Баренцевом море. Ракета появится на кораблях ВМФ РФ, а также на подводных лодках. Например, сверхзвуковое оружие получат субмарины «Воронеж» и «Владивосток», строительство которых идет сейчас на «Севмаше».