- Ищенко рассказал, как Киев «столкнулся с двумя ужасными новшествами» Запада

Запад в последнее время не просто утратил интерес к Киеву, но и ужесточил требования к властям Украины. Это стало для последних неожиданным и очень неприятным сюрпризом.

Об этом в своем материале для издания «Украина.ру» пишет известный, политолог, журналист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его словам, украинской элите пришлось столкнуться с двумя «ужасными новшествами».

«Во-первых, Запад утратил к Киеву оперативный интерес. Можно, конечно, сказать, что Украину временно затмили Белоруссия и Киргизия, — отмечает политолог. — Но раньше даже Сирия и Ливия, которые для Запада куда важнее небольших лесной и горной стран, каковые практически невозможно вырвать из российской сферы влияния (даже с кровью), не отвлекали внимание от киевских нужд».

Украина могла бы сослаться на то, что внимание Запада от нее отвлекло обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе. Но надо признать, что на самом деле интерес к ней остыл задолго нового витка армяно-азербайджанского конфликта. Так давно, что уже и простыл след былого интереса к Киеву.

«Во-вторых, резко изменились требования к украинским властям. Еще не так давно, где-то до средины 2017 года, достаточно было, не напрягаясь, лениво русофобить, и западная помощь и поддержка сами падали в открытый клювик «выбравшей свободу» нации, точнее в клювики ее «лучших» представителей», — продолжает рассуждать Ищенко.

Однако внезапно правила изменились, отмечает политолог. Сейчас уже немцев и французов не радует даже то, что Украина поспешила поддержать версию отравления Навального «Новичком», даже раньше, чем они сами ее сформулировали. Берлин и Париж начали вдруг требовать от Киева чего-то непонятного, говорить о необходимости выполнения Минских соглашений*.

Кроме того, Запад требует, чтобы на Украине не трогали «грязными туземными руками» сформированные им «антикоррупционные органы», а также заставляет платить разным бездельникам и авантюристам совершенно запредельные зарплаты.

При этом как отмечает Ищенко, деньги на зарплаты назначенным по западным квотам в наблюдательные советы украинских госкомпаний мошенникам Киеву никто не дает. Средства приходится искать самим и отдавать практические последнее, так, что своим «достойным» людям уже перестает хватать на жизнь.

Украинские политики, которые ради европейских ценностей и своего светлого европейского будущего практически ликвидировали среду обитания для населения собственной страны, неожиданно осознали, что им придется остаться в этой самой стране.

«Корабль в Европу уплыл без них», — иронизирует Ищенко.

Осознав масштабы «европейского предательства», некоторые украинские политики от расстройства заболевают коронавирусом, добавляет в заключение политолог. А некоторые начинают даже поглядывать в сторону Москвы и намекать ей, что нужно поделиться деньгами с бедным родственником, иначе тот просто может помереть с голоду.

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