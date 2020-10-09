Россия может жестко ответить Литве по «делу 13 января»

России стоит более решительно и жестко отвечать на судебные разбирательства по «делу 13 января» в Литве. Такое мнение депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник выразил изданию Baltnews.

«Уговоры здесь не помогут, мы уже седьмой год не злим Литву, а человек находится на нарах. Наш уголовный комитет сейчас возбудил дело против следователей, которые участвовали во всем этом фарсе, и они там напряглись, уже не все хотят участвовать в этом процессе», — сказал парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что судебное разбирательство в Литве событий 13 января 1991 года имеет целью сведение счетов с Россией. Так она прокомментировала завершившийся в Литве второй цикл заседаний апелляционного суда, посвященный трагическим событиям, произошедшим в Вильнюсе.

«Мы расцениваем заявления, которые делались на этом направлении, и вообще в принципе все затеянное Вильнюсом позорное судилище как продолжение порочной линии литовского руководства, направленной на фальсификацию истории и сведение исторических счетов с нашей страной», — сказала Захарова на брифинге.

Назвав путь литовского политического истеблишмента тупиковым, дипломат выразила убежденность, что национальным интересам Литвы и литовского народа соответствует восстановление добрососедских отношений с Россией.

Колесник считает, что уголовное преследование со стороны Литвы российского полковника Юрия Меля является прямым нарушением прав человека. Мель не совершал преступления, потому что события происходили в СССР и в соответствии с его законодательством, подчеркивает депутат.

«Более того, он даже никого не поцарапал. Происходит полнейший беспредел, в Литве выкрали человека, посадили в тюрьму, придумали через двадцать лет закон и теперь мучают его в одиночной камере», — считает политик.

Россиянину вынесли приговор по закону, который был принят гораздо позже вильнюсских событий 1991 года. Меля судят по поправкам к УК Литвы, которые появились лишь в 2011 году. Однако закон не имеет обратной силы, напомнил собеседник издания.

«Все закончилось в Евросоюзе по прецедентному праву. Европа еще пыталась подтянуть Римский статус, его Литва ратифицировала только в 2003 году, но опять не получилось из-за срока давности», — резюмировал Колесник.

Ранее председателя коллегии судей Эрнеста Римшелиса заподозрили в отсутствии объективности при вынесении приговоров по «делу 13 января» 1991 года. Римшелис ранее занимал пост советника бывшего президента страны Дали Грибаускайте, когда принимались важные решения по делу и поправки в УК. Однако Римшелиса так и не отстранили от занимаемой должности.

В конце марта 2019 года Вильнюсская региональная судебная палата приговорила в общей сложности 67 граждан РФ, Белоруссии и Украины к лишению свободы на срок от четырех до 14 лет за преступления против человечности.

Напомним, ночью 13 января 1991 года группа «Альфа» силой заняла здание телецентра в Вильнюсе и расположилась в нем до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, включая офицера «Альфы» Виктора Шатских (смертельно ранен выстрелом в спину). Еще несколько сотен пострадали в результате давки.

По фактам гибели людей незамедлительно были возбуждены дела о преднамеренных убийствах при отягчающих обстоятельствах, вредительстве, создании антигосударственных организаций, попытке госпереворота. Ветераны «Альфы» утверждают, что на операцию были выданы холостые патроны, а огонь на поражение в толпу велся с крыш соседних домов.

Одним из резонансных дел стало осуждение на семь лет полковника запаса Российской армии Юлия Меля при том, что ни один человек от действий военного не пострадал. Россиянин обратился с просьбой к Европарламенту, международному сообществу и общественным организациям обратить внимание на нарушение его прав.