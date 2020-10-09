Исполнительного директора банка "Траст" Хабарова арестовали до 30 ноября

Пресненский суд города Москвы вынес приговор задержанному ранее Михаилу Хабарову.

Топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября текущего года, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Напомним, что главный исполнительный директор финансовой компании Хабаров был задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Совершенное преступление предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывший деловой партнер финансиста Александр Богатиков обвинил Хабарова в хищении 900 миллионов рублей, после чего у задержанного были проведены обыски.