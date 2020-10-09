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20:02   9 Октября 2020
Общество

Исполнительного директора банка "Траст" Хабарова арестовали до 30 ноября

Исполнительного директора банка "Траст" Хабарова арестовали до 30 ноября

Пресненский суд города Москвы вынес приговор задержанному ранее Михаилу Хабарову.

Топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября текущего года, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Напомним, что главный исполнительный директор финансовой компании Хабаров был задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Совершенное преступление предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывший деловой партнер финансиста Александр Богатиков обвинил Хабарова в хищении 900 миллионов рублей, после чего у задержанного были проведены обыски.

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Автор: Руслан Неглинный
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