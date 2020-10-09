Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:59   9 Октября 2020
Армия

КНДР продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты

КНДР продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты

Новые межконтинентальные баллистические ракеты могут быть продемонстрированы КНДР на параде 10 октября по случаю 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Кореи.

На этой неделе в Северной Корее состоится масштабный военный парад, а также другие мероприятия, приуроченные к годовщине создания партии. Существует большая вероятность, что на них будут продемонстрированы новые стратегические вооружения, передает агентство.

В частности, на торжественном мероприятии планируется показать межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты подлодок. Южнокорейское ведомство также отмечает, что таким образом КНДР пытается привлечь внимание мирового общества, занятого в настоящее время другими проблемами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#кндр #северная корея #трудовая партия кореи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров