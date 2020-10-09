КНДР продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты

Новые межконтинентальные баллистические ракеты могут быть продемонстрированы КНДР на параде 10 октября по случаю 75-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Кореи.

На этой неделе в Северной Корее состоится масштабный военный парад, а также другие мероприятия, приуроченные к годовщине создания партии. Существует большая вероятность, что на них будут продемонстрированы новые стратегические вооружения, передает агентство.

В частности, на торжественном мероприятии планируется показать межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты подлодок. Южнокорейское ведомство также отмечает, что таким образом КНДР пытается привлечь внимание мирового общества, занятого в настоящее время другими проблемами.