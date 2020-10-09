Суд увеличил срок наказания для бывшего вице-премьера Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар принял решение об увеличении срока отбывания наказания в колонии строгого режима до восьми лет для бывшего вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина, сообщает пресс-служба инстанции.

Аврелькин проходит по делу о мошенничестве и взятке в крупном размере, после того как пообещал местному предпринимателю получить субсидии из казны региона в размере 16 миллионов рублей. За свои услуги он попросил 2 миллиона рублей.

Правоохранители установили, что бывший министр неоднократно совершал аналогичные преступления. Помимо нахождения в тюрьме Аврелькину предстоит выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.