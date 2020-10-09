Смольный сохранит послабления малому бизнесу на 2021 год

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о сохранении налоговых послаблений для бизнеса. Об этом он заявил на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

Одной из основных целей на будущее Беглов ставит сохранение и развитие малого и среднего бизнеса. Он отметил четкую работу городского правительства в кризисный период, которая помогла многим организациям остаться на плаву.

"Наша первоочередная задача – помочь экономике восстановиться в максимально короткие сроки", — подчеркнул глава Петербурга.

В том числе губернатор поддержал предложение представителей малого бизнеса сохранить в следующем году мораторий на введение торгового сбора на территории Петербурга. Также будет вестись работа по снижению арендной платы для бизнеса путем оптимизации расходов естественных монополий.