Десятки пострадавших при пожаре семей Рязанской области получили выплаты

Семьи, эвакуированные из-за пожара в Рязанской области, получили выплаты. Средства им направили для неотложных нужд. Информацию предоставили в пресс-службе правительства региона, сообщает ТАСС.

В общей сложности выплаты получили 187 семей. На помощь пострадавшим выделили 1,87 миллиона рублей. То есть, каждая семья получила по десять тысяч. В пресс-службе добавили, что в понедельник 12 октября средства направят еще по 141 заявлению.

Пожар в Рязанской области произошел 7 октября. Возгорание случилось на технической территории воинской части. Вскоре начали взрываться боеприпасы. В регионе ввели режим ЧС. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 2 300 человек.