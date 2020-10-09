Политолог Манукян: Макрон надеется отобрать у Меркель первенство в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон всерьез настроен отобрать у руководства Германии первенство на европейском поле. Ради этого он пошел ва-банк и поставил под сомнение доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в интервью информационному агентству Nation News заявил политолог Вадим Манукян, комментируя обмен заявлениями между внешнеполитическими ведомствами Франции и Германии и российским МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва больше не станет закрывать глаза на антироссийскую риторику Берлина и Парижа. А это значит, что и «бизнеса как обычно» между Россией и ее немецкими и французскими партнерами больше не будет.

Поводом для такого резкого заявления российского министерства стало, то что внешнеполитические ведомства Франции и Германии выступили с объявлением о намерении рекомендовать Евросоюзу принять новые санкции против России. Поводом для очередного пакета антироссийских ограничительных мер, по словам МИД Франции и Германии станет инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

Комментируя эту ситуацию, Вадим Манукян отметил, что Франция просто не может больше терпеть господства Германии в Евросоюзе, и от этого «сошла с ума».

Если Берлин, по словам Манукяна, просто ведет двойную игру из-за проблем с достройкой газопровода «Северный поток – 2», то Париж пошел ва-банк, надеясь вырвать у немцев лидерство. Франция твердо намерена вырваться вперед и стать в Европе первым номером.

«Поэтому Макрон сейчас пошел ва-банк. Даже попытался как-то поставить под сомнение связи с Россией и тот доверительный диалог, который у него был с Владимиром Путиным», — отметил политолог.

Таким образом в дву3сторонних российско-французских отношениях в ближайшее время произойдет «турбулентность», предсказал Манукян в заключение беседы.