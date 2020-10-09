Эксперт объяснил значение трехсторонних переговоров по Карабаху в Москве

Сегодня главы МИД России, Армении и Азербайджана проводят переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Министры прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина для консультации по вопросам обмена пленными и телами погибших.

СМИ смогли увидеть только несколько секунд встречи, затем она продолжилась в закрытом формате. Стало известно, что министры из Баку и Еревана отказались от вступительных слов перед переговорами.

Политики обсуждают конфликт за круглым столом. Глава МИД России Сергей Лавров сидит посередине, справа от него — коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов, по левую руку — дипломат из Армении Зограб Мнацаканян. Также в зале присутствуют делегации.

В Москве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. pic.twitter.com/OewSCE1q09 — Путин говорит (@CzarSays) October 9, 2020

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что московские переговоры нельзя назвать прорывом. Однако если удастся выполнить задачу, анонсированную Путиным, это уже можно будет считать достижением.

«Речь идет о достижении гуманитарного перемирия, чтобы похоронить погибших и обменяться военнопленными. Речь идет о том, что переговоры по тематике носят защищенный характер. Хотя если только удастся выполнить эту задачу, это уже достижение, потому что 12 дней идут бои непрерывные, много разрушений, погибших, с обеих сторон. Это нужно остановить», — призвал политолог.

По словам собеседника агентства, мирные переговоры осложняются воинственными заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, сегодня Алиев в обращении к нации заявил, что дает Еревану последний шанс вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха. По мнению Тарасова, такая риторика могла передастся и министру Азербайджана Байрамову.

В Москве стартовали переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. В то же время армянское Минобороны сообщило о ракетном ударе по Карабаху, а президент Азербайджана заявил, что даёт Еревану последний шанс на мир.https://t.co/EhMrp3sZYb — Телеканал Царьград (@tsargradtv) October 9, 2020

«Практически, его министр, видимо, получил максимальные инструкции по ведению переговорного процесса. Я полагаю, что ранее у Байрамова инструкции не имелись», — выразил предположение эксперт.

В свою очередь, Анкара, находясь в тылу, заявляет, что Минская группа ОБСЕ не оправдала своего предназначения, и необходимо менять ее формат в целом. В этом Турцию активно поддерживает сам азербайджанский лидер Алиев. По мнению Тарасова, тем самым политик хочет юридически закрепить за Турцией одну из главенствующих геополитических ролей в регионе, чего стране не удавалось сделать последние несколько лет.

Тарасов предположил, что переговоры по Нагорному Карабаху будут тяжелыми и продолжительными, однако самое главное состоит в том, что диалог между странами вообще существует.

«Если только удастся остановить бои, а по некоторым признакам стороны сейчас замолчали. И не используют артиллерию. Если остановят, темпы наступления и вообще ведения боевых действий будут сорваны, наступит пауза, эту паузу можно будет заполнить каким-то диалогом», — полагает эксперт.

В противном случае, Минская группа ОБСЕ предпримет решительные действия, по итогу которых Карабах не вернется под зону контроля Азербайджана, утверждает политолог.

«Учитывая, что все страны-сопредседатели едины во мнении, что на карабахском фронте появились наемники из Сирии, они могут объявить фронт борьбой с мировым терроризмом и провести через Совет Безопасности решение о закрытии пространства и так далее», — рассуждает Тарасов.

Однако дальнейшее развитие событий напрямую зависит от боевых действий. По словам собеседника издания, решительные заявления азербайджанского президента говорят о том, что им так и не удалось прорвать линию обороны.

«Азербайджану удалось пройти вперед, но прорвать линию обороны все жене удалось. Блицкриг сорван. Тем не менее, сторона, которая почувствует, что ее наступательный потенциал исчерпан, она должна принять решение. Если переговоры будут иметь паритетный характер, то это будет тактическое перемирие, которое рано или поздно все равно приведет к войне. Но ситуация сложная, очень непростая», — подчеркнул Тарасов.

Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе проводятся в два этапа. В минувший четверг ситуацию обсудили в Женеве в рамках Минской группы ОБСЕ. Консультации также проводились в закрытом формате. Время их начала и завершения, равно как и место, предварительно объявлены не были.

По словам азербайджанского лидера Алиева, трехсторонняя встреча МИД должна многое прояснить. На ней необходимо принять базовые принципы. В свою очередь, в армянском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что повестка коснется только прекращения огня и решения гуманитарных вопросов.

Агентство France Press, сославшись на администрацию президента Франции, сообщило, что Баку и Ереван на сегодняшней встрече или в субботу могут заключить перемирие.

Эскалация карабахского конфликта между двумя странами произошла 27 сентября. До сих пор на спорной территории ведутся боевые действия. С обеих сторон звучат заявления о погибших и раненых, в том числе, и среди мирных жителей.