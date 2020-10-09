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19:58   9 Октября 2020
Политика

Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Россия все больше обращает внимание на восток и на развитие отношений с Китаем, пишет издание OilPrice (ОР). Крупнейшая газовая компания в мире «Газпром» готовит технико-экономическое обоснование для следующего большого проекта — строительства трубопровода «Сила Сибири— 2»

Первое десятилетие XXI века, как считают журналисты издания, было для России многообещающим — международная торговля стремительно расширялась, росло и число покупателей российских энергетических ресурсов как на востоке, так и на западе. Однако разногласия Москвы с Западом обусловили необходимость «разворота на Восток» политического вектора. Наиболее наглядным краткосрочным символом такого поворота является «Сила Сибири», который наряду с «Северным потоком—2» считается важным проектом развития магистральных газопроводных систем.

Соглашение о строительстве стороны заключили во время резкого ухудшения отношений между Россией и странами Запада, когда Москва стремилась показать геополитическую независимость, столкнувшись с санкциями. Газопровод заработал в 2020 году. Ежегодно по нему будут идти в КНР 38 миллиардов кубометров газа. За 30 лет «Сила Сибири» должна принести России 400 миллиардов долларов.

Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Как пишет OP, важность Китая для российской экономики сложно переоценить. Несмотря на то, что бурное технологическое развитие Китая все больше связывает его с Западом, Пекин продолжает зависеть от российских энергоресурсов и  полезных ископаемых, которые нужны стране для развития промышленности.

Сотрудничество держав главным образом сконцентрировались пока на энергетике. Товарооборот между Россией и Китаем растет, констатируют журналисты. В 2013 году Москва и Пекин подписали соглашение на 270 миллиардов долларов. Согласно ему, компания «Роснефть» удвоит поставки нефти Китаю. На повестке также стоял вопрос об экспорте природного газа.

Зависимость импортера от экспортера увеличило и снижение цены транспортировки энергоносителей по уже существующим трубопроводам. Энергетическое сближение привело и к сближению геополитическому, пишет OP.

Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Хотя проект «Сила Сибири-2» обсуждается уже много лет,  решение проложить транзитный маршрут через Монголию принято недавно. Москва предпочла бы прямые поставки в Китай с использованием существующей инфраструктуры на юге России через Алтайский регион, но Пекин настоял на более продолжительном северо-восточном маршруте.

«Газпром» проводит технико-экономическое обоснование для строительства «Силы Сибири—2». Реализация проекта позволила бы увеличить экспорт газа в Китай на 50 миллиардов кубометров в год, что сделает его крупнейшим потребителем компании. Гендиректор компании Алексей Миллер подчеркнул, что проект экономически целесообразен.

«Соответственно, мы готовы продолжить эту работу», — сказал он.

По завершению строительства трубопровода российско-китайское сотрудничество укрепится еще больше, уверены авторы статьи. Огромные энергетические ресурсы России и ее близость к азиатским рынкам делают ее выгодным и полезным партнером для Китая. С точки зрения нацбезопасности, Китаю выгодно «успокоить» северные границы.

Независимо от того, выиграет ли Дональд Трамп президентские выборы, американо-китайские отношения сильно ухудшились. По мнению ОР, это выгодно для России. После визита президента Ричарда Никсона и «открытия Китая» в 1972 году Вашингтон был более или менее способен сдерживать СССР и ее влияние. Однако теперь державы находят баланс в противостоянии с США.

Сейчас большая часть газа, идущего в Китай, импортируется из Центральной Азии. Чтобы снизить зависимость от региона и обеспечить условия для более выгодных цен, нужна конкуренция со стороны России. Поэтому в интересах обеих стран укреплять энергетические связи, которые приведут к политической и экономической взаимозависимости, резюмируют эксперты.

Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов объяснил «Политике Сегодня», что «Сила Сибири — 2» в разы увеличит поставки на перспективный азиатский рынок. При этом проектируемый «Газпромом» трубопровод не стоит называть «планом Б» для строящегося «Северного потока — 2», уверен эксперт.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, в ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #китай #энергетика #сила сибири

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