Альтернатива «СП-2»: Россия способна создать мощный энергетический союз с Китаем

Россия все больше обращает внимание на восток и на развитие отношений с Китаем, пишет издание OilPrice (ОР). Крупнейшая газовая компания в мире «Газпром» готовит технико-экономическое обоснование для следующего большого проекта — строительства трубопровода «Сила Сибири— 2»

Первое десятилетие XXI века, как считают журналисты издания, было для России многообещающим — международная торговля стремительно расширялась, росло и число покупателей российских энергетических ресурсов как на востоке, так и на западе. Однако разногласия Москвы с Западом обусловили необходимость «разворота на Восток» политического вектора. Наиболее наглядным краткосрочным символом такого поворота является «Сила Сибири», который наряду с «Северным потоком—2» считается важным проектом развития магистральных газопроводных систем.

Соглашение о строительстве стороны заключили во время резкого ухудшения отношений между Россией и странами Запада, когда Москва стремилась показать геополитическую независимость, столкнувшись с санкциями. Газопровод заработал в 2020 году. Ежегодно по нему будут идти в КНР 38 миллиардов кубометров газа. За 30 лет «Сила Сибири» должна принести России 400 миллиардов долларов.

Как пишет OP, важность Китая для российской экономики сложно переоценить. Несмотря на то, что бурное технологическое развитие Китая все больше связывает его с Западом, Пекин продолжает зависеть от российских энергоресурсов и полезных ископаемых, которые нужны стране для развития промышленности.

Сотрудничество держав главным образом сконцентрировались пока на энергетике. Товарооборот между Россией и Китаем растет, констатируют журналисты. В 2013 году Москва и Пекин подписали соглашение на 270 миллиардов долларов. Согласно ему, компания «Роснефть» удвоит поставки нефти Китаю. На повестке также стоял вопрос об экспорте природного газа.

Зависимость импортера от экспортера увеличило и снижение цены транспортировки энергоносителей по уже существующим трубопроводам. Энергетическое сближение привело и к сближению геополитическому, пишет OP.

Хотя проект «Сила Сибири-2» обсуждается уже много лет, решение проложить транзитный маршрут через Монголию принято недавно. Москва предпочла бы прямые поставки в Китай с использованием существующей инфраструктуры на юге России через Алтайский регион, но Пекин настоял на более продолжительном северо-восточном маршруте.

«Газпром» проводит технико-экономическое обоснование для строительства «Силы Сибири—2». Реализация проекта позволила бы увеличить экспорт газа в Китай на 50 миллиардов кубометров в год, что сделает его крупнейшим потребителем компании. Гендиректор компании Алексей Миллер подчеркнул, что проект экономически целесообразен.

«Соответственно, мы готовы продолжить эту работу», — сказал он.

По завершению строительства трубопровода российско-китайское сотрудничество укрепится еще больше, уверены авторы статьи. Огромные энергетические ресурсы России и ее близость к азиатским рынкам делают ее выгодным и полезным партнером для Китая. С точки зрения нацбезопасности, Китаю выгодно «успокоить» северные границы.

Независимо от того, выиграет ли Дональд Трамп президентские выборы, американо-китайские отношения сильно ухудшились. По мнению ОР, это выгодно для России. После визита президента Ричарда Никсона и «открытия Китая» в 1972 году Вашингтон был более или менее способен сдерживать СССР и ее влияние. Однако теперь державы находят баланс в противостоянии с США.

Сейчас большая часть газа, идущего в Китай, импортируется из Центральной Азии. Чтобы снизить зависимость от региона и обеспечить условия для более выгодных цен, нужна конкуренция со стороны России. Поэтому в интересах обеих стран укреплять энергетические связи, которые приведут к политической и экономической взаимозависимости, резюмируют эксперты.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов объяснил «Политике Сегодня», что «Сила Сибири — 2» в разы увеличит поставки на перспективный азиатский рынок. При этом проектируемый «Газпромом» трубопровод не стоит называть «планом Б» для строящегося «Северного потока — 2», уверен эксперт.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, в ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.