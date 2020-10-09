Россия стала единственной страной-посредником в переговорах Баку и Еревана

Консультации Еревана, Баку и Москвы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе проходят в столице РФ. Россия заинтересована в скорейшем прекращении военных действий в НКР, сообщает "360".

Москва выступила посредником в переговорах об обмене пленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном. Лидер Российской Федерации Владимир Путин постоянно поддерживает контакт с президентами враждующих стран и призывает их прекратить огонь.

Для РФ важно решить кризисную ситуацию в Карабахе, так как есть вероятность того, что конфликт перекинется на Россию. Об этом рассказала политолог Наталия Елисеева. Были случаи, когда на улицах Москвы сталкивались представители армянского и азербайджанского народов. Также прекратить военные действия в НКР необходимо, чтобы ни одна из сторон не втянула Россию в конфликт.

Владимир Путин предложил прекратить огонь, чтобы стороны пришли к разумному решению, добавил политолог Виталий Волчков. Из слов президента пока не следует, что ситуацию нужно вернуть к ее прежнему виду. Но остановить бои нужно, чтобы больше не допустить жертв среди мирного населения. Основываясь на вышесказанном, оба эксперта сошлись на мнении, что Россия — единственная страна, способная выступить пособником в переговорах между Баку и Ереваном.

Боевые действия в НКР начались 27 сентября. Власти обеих сторон обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.