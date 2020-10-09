Глава Самарской области получил положительный результат теста на COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Об этом сообщил сам глава региона.

Азаров уходит на двухнедельную самоизоляцию. Представитель региональных властей будет осуществлять свою деятельность из дома. Также губернатор заявил, что будет вырабатывать антитела, которые помогут землякам в случае необходимость. Азаров призвал жителей Самарской области беречь себя.

Регионы РФ продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Россиянам напоминают о рекомендациях Роспотребнадзора: необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.