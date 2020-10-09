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18:52   9 Октября 2020
Общество

Собянин: в Москве ежедневно госпитализируют около тысячи людей с COVID-19

Собянин: в Москве ежедневно госпитализируют около тысячи людей с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице врачи ежедневно проводят госпитализацию примерно 1000 человек, у которых выявляют штамм пневмонии коронавирусной инфекции в организме.

Глава администрации города отметил тот факт, что коечный фонд для пациентов загружен на 40% меньше, чем весной текущего года. Также он пояснил, что пока власти не планируют закрывать город на карантин.

Ранее мэр города подписал документ, где указал сроки каникул для школьников в период с 5 до 18 октября. Также он обратился к местным предпринимателям с требованием перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #коронавирус

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