Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:50   9 Октября 2020
Политика

Переговоры по карабахскому конфликту проходят в Москве

Переговоры по карабахскому конфликту проходят в Москве

Министры иностранных дел Армении, Российской Федерации и Азербайджана собрались в Москве. Они начали переговорный процесс, который посвящен ситуации в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

Модератором встречи выступает глава МИД РФ Сергей Лавров. Интересы Баку представляет Джейхун Байрамов, от имени Еревана уполномочен говорить Зограб Мнацаканян, отмечает издание.

Байрамов и Мнацакан расположились по правую и левую стороны от Лаврова. На встрече также находятся представители дипломатических делегаций конфликтующих сторон. Переговоры проводятся в закрытом для СМИ формате. Их ключевая тема — прекращение огня в Карабахе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #россия #азербайджан #армения #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров