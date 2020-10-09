Переговоры по карабахскому конфликту проходят в Москве

Министры иностранных дел Армении, Российской Федерации и Азербайджана собрались в Москве. Они начали переговорный процесс, который посвящен ситуации в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

Модератором встречи выступает глава МИД РФ Сергей Лавров. Интересы Баку представляет Джейхун Байрамов, от имени Еревана уполномочен говорить Зограб Мнацаканян, отмечает издание.

Байрамов и Мнацакан расположились по правую и левую стороны от Лаврова. На встрече также находятся представители дипломатических делегаций конфликтующих сторон. Переговоры проводятся в закрытом для СМИ формате. Их ключевая тема — прекращение огня в Карабахе.